Gazze'de can kaybı 73 bini aştı

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 992 FİLİSTİNLİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 7 ölü ve 6 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında, 992 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre ayrıca 3 bin 144 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 73 BİNİ AŞTI

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 3'e, yaralı sayısının 173 bin 252'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.