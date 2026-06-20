Gazze'de çocuklar ölmeye devam ediyor.

İsrail, Gazze'de ateşkesi çeşitli bahanelerle ihlal ediyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail'in saldırıları ve ablukası altında olan Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BU YIKICI BİR RAKAM"

Gazze'deki sözde ateşkesin Filistinli çocuklar için acımasız ve ölümcül bir yanılsamaya dönüştüğünü kaydeden Elder, "Gazze genelinde, Ekim 2025'te ateşkes ilan edildiğinden bu yana 265 Filistinli çocuk öldürüldü.

Bu, absürt ve yıkıcı bir rakam. Güya kısıtlama ve koruma ile tanımlanan bir dönemde, 8 aydan fazla bir süredir ortalama her gün bir çocuk öldürüldü." dedi.

"2 YAŞINDAKİ BEBEK ÖLDÜRÜLDÜ"

Elder, çocukların evlerinde, okullarında, futbol oynarken veya balık tutarken öldürüldüğünü vurgulayarak, dünyanın ateşkes dilini konuşmasına rağmen Gazze'deki ailelerin oğullarını ve kızlarını gömmeye devam ettiğini söyledi.

"Her gün bir çocuk öldürülüyorsa tartışma artık ateşkesin kalitesiyle ilgili değil, bunun ateşkes olarak adlandırılmasının güvenilirliğiyle ilgili olmalı." ifadesini kullanan Elder, bu hafta 2 yaşında bir bebeğin İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldüğüne işaret etti.

Elder, Gazze'de bu süreçte 400 çocuğun da yaralandığının altını çizerek, yüzlerce çocuğun acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.