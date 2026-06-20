Ahmet Çakar'dan milli takım yorumu: Allah sizin cezanızı versin

Millilerden beklenmedik veda...

Dünya Kupası defteri, grup aşamasında kapandı.

DÜNYA KUPASI HAYALİ ERKEN BİTTİ

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında uzun süre 10 kişi oynayan Paraguay'a 1-0 mağlup oldu ve 2'de 0 çekerek turnuvaya beklenmedik bir şekilde veda etti.

Kupadaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 kaybeden ay yıldızlılar, Paraguay karşısında da sahadan mağlubiyetle ayrılarak gruptaki son maç öncesi tur umutlarını yitirdi.

Bugüne kadar katıldığı üç Dünya Kupası'nda toplam 12 maça çıkan ay yıldızlılar, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

AHMET ÇAKAR'DAN SERT TEPKİ

Büyük umutlar beslenen Dünya Kupası büyük bir hüsranla sonuçlanırken, spor yorumcularından dikkat çeken tepkiler gelmeye devam ediyor.

En dikkat çeken tepkilerden birisi, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan geldi.

"ALLAH SİZİN CEZANIZI VERSİN"

A Spor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Çakar, alınan sonuçtan büyük utanç duyduğunu söyledi.

"'Futbolda böyle şeyler olur, ben oyuncuların gözlerinden öpüyorum' falan dememi istiyorlar değil mi?" diyen Çakar, "Allah sizin cezanızı versin! 85 milyonun tüm zevkinin içine ettiniz." ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN BUNDAN SONRA NE OLACAĞI"

Çakar, "Montella'yı ilk uçakla evine yollarım. Önemli olan bundan sonra ne olacağı. Travma, ağır bir travma. Ne münasebet, ben sizinle gurur duymuyorum! Hatta gıcık kapıyorum ve tiksiniyorum demek zorundayım. Niye kendinizle gurur duyuyorsunuz, ne var oğlum gurur duyulacak? Curaçao ve Yeşil Burun Adaları'nın olduğu Dünya Kupası'na play-off ile gittiniz. Gurur duyulacak ne var? Ben seninle niye gurur duyayım, milli takım kaptanı? Sen mezesin, kendini kullandırttın." dedi.