Gazze’de elektrik krizi: Yenidoğan ünitesindeki bebeklerin hayatını tehdit ediyor

İsrail’in iki yıldan uzun süredir düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze’de sağlık sistemi çökme noktasına geldi.

İsrail, Gazze’ye abluka uygulayarak çok sayıda ilaç ve tıbbi malzemenin hastanelere ulaştırılmasını engelliyor.

Ayrıca İsrail, hastaneleri ayakta tutan en önemli unsurlardan biri olan jeneratörlerin ve yedek parçaların girişini de kısıtlayarak insanların hastaneye erişimini tamamen kesti.

ELEKTRİK LÜKS HALE GELDİ

Gazze'deki pek çok hastanede, elektrik artık temel bir ihtiyaç olmaktan çıkıp lüks bir tüketime dönmüş durumda.

SAĞLIK HİZMETİ EN DÜŞÜK KAPASİTEYE İNDİRİLDİ

Jeneratör kıtlığı nedeniyle elektrikte tasarrufa gidilen hastanelerde bazen ameliyathaneler bile bu nedenle kapatılıyor, pek çok ünitede sağlık hizmeti en düşük seviyede verilmeye başlandı.

Aksa Şehitleri Hastanesi, bu abluka ve savaş sürecinde en çok hasar alan hastanelerin başında geldi.

KISITLI İMKANLAR

Hastanenin elektrik ihtiyacını karşılayan ana jeneratörlerin arızalanması ve yeni jeneratör girişinin olmaması nedeniyle hastane şu an küçük bir jeneratörle kısıtlı bir şekilde hastalarına hizmet verebiliyor.

YENİDOĞAN ÜNİTESİ ETKİLENDİ

Bu da hastanenin yenidoğan ünitesindeki bebeklerin ihtiyacı olan bakımı etkiledi.

Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Halil ed-Dakran, yenidoğan ünitesinin sürekli elektriğe ihtiyaç duyduğunu ancak jeneratörlerin yeterli olmaması nedeniyle bu konuda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

"KLİMALARI ÇALIŞTIRAMADIĞIMIZ İÇİN BURASI AŞIRI ISINIYOR"

Açıklama yaparken alnından akan terleri silen Dakran, "Bu ünitedeki klimaları çalıştıramadığımız için burası aşırı ısınıyor. Bu da çocukların hayatını tehdit ediyor. Klimalar çalışmadığı için burada çalışan sağlık personeli de çok zorlanıyor." dedi.

"İSRAİL'İN JENERATÖRLERİN GİRİŞİNE İZİN VERMEMESİ NEDENİYLE KLİMALARI ÇALIŞTIRAMIYORUZ"

Kuvözlerin ve ünite içinde çalışan cihazların da sıcaklığın yükselmesine neden olduğunu söyleyen Dakran, "Yenidoğan ünitesinin sıcaklığı 7-8 derece diğer ünitelerden daha yüksek. Bu nedenle burada klimaya ihtiyacımız var. Ama İsrail'in jeneratörlerin ve yedek parçaların girişine izin vermemesi nedeniyle klimaları çalıştıramıyoruz." diye konuştu.

Dakran, ünitedeki sıcaklık artışının bazı cihazların arızalanmasına neden olduğuna işaret etti.