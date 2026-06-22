Gazze’de engelli kalan Filistinli, çadırda hayata tutunmaya çalışıyor

İsrail, Gazze'ye saldırmaya devam ediyor.

Bu saldırılar, çok sayıda Filistinlinin hayatını etkiledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, binlerce Filistinlinin kalıcı engellerle yaşam mücadelesi vermesine neden oldu.

İSRAİL SALDIRILARI 2 BACAĞINI ALDI

Onlardan biri olan Macid Hasan Abdullah Ebu Camus, İsrail'in 2012 yılında düzenlediği saldırılarda bir bacağını kaybetti.

Ebu Camus, 7 Ekim 2023'ten sonra devam eden saldırılar sırasında Refah kentinden zorunlu göç ederken diğer bacağını da yitirdi.

ZORLU YAŞAM KOŞULLARI

Ateşkese rağmen süren saldırılar ve sıkı abluka nedeniyle sağlık sisteminin büyük ölçüde çöktüğü, tıbbi malzemelerin ise ciddi şekilde yetersiz kaldığı Gazze'de Ebu Camus, Nuseyrat mülteci kampında derme çatma bir çadırda zorlu yaşam koşulları altında hayatını sürdürmeye çalışıyor.