Gazze'de savaşın izleri arasında 150 kişi dünyaevine girdi

İsrail'in saldırılarında ağır yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, hayat devam ediyor.

Gazzeliler, İsrail'in ateşkesi ihlal eden saldırılarına rağmen hayatta kalmaya çalışıyor.

Gazze'den umudun bitmediğini gösteren yeni görüntüler geldi.

İsrail'in saldırılarında ağır yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, 150 gelin ve damat dünyaevine girdi.

"Kuzeyin Düğünleri... Enkazdan Yükselen Hayaller" sloganıyla sivil toplum kuruluşu Gavs Derneği tarafından düzenlenen organizasyon, iki buçuk yılı aşkın süredir düğün ve kutlamaların yerini bombardıman seslerinin aldığı Gazze'de uzun bir aradan sonra yüzlerce kişiyi ortak bir sevinçte buluşturdu.

"GAZZE YAŞAMI SEVİYOR"

Yüzlerce Filistinlinin katıldığı törende kadınlar zılgıtlar çekti, geleneksel Filistin ezgileri söylendi ve folklor gösterileri yapıldı. Saatler boyunca enkazla çevrili alan, savaşın izlerine rağmen umut ve dayanışmanın simgesine dönüştü.

Damatlardan Yahya Ebu Kumsan, toplu düğünün yalnızca sosyal bir etkinlik olmadığını belirterek, "Bombardımanlara, yıkıma ve sevdiklerimizi kaybetmemize rağmen Gazze'nin yaşamı sevdiğini tüm dünyaya gösteriyoruz." dedi.

"HALA BU TOPRAKLARDA VARIZ"

Savaşta çok sayıda yakınını ve geniş ailesinden 200'den fazla kişiyi kaybettiğini söyleyen Ebu Kumsan, "Bugün savaşın hüzün getirdiği her eve biraz olsun sevinç taşımak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Cibaliya'nın önde gelen isimlerinden Muhtar Nemr el-Mukusi ise enkazın ortasında düzenlenen geleneksel düğünün Filistinlilerin hayata bağlılığını gösterdiğini belirterek, "Enkazın arasından dünyaya hala bu topraklarda olduğumuzu ve yaşamdan vazgeçmediğimizi gösteriyoruz." diye konuştu.

"GENÇLER YENİ BİR HAYATA ADIM ATTI"

Mukusi, yüzlerce Filistinlinin genç çiftlerin sevincini paylaşmasının sıradan bir kutlamanın ötesinde anlam taşıdığını, bunun savaşın yol açtığı yıkıma karşı yaşamı sürdürme iradesini simgelediğini söyledi.

Damatlardan birinin annesi Ümmü Muaz Ebu Şadi de uzun bir aradan sonra Gazze'de yeniden bir düğün sevinci yaşadıklarını belirterek, "Bu tören uzun zamandır özlemini duyduğumuz mutluluğu bize yeniden hissettirdi." dedi.

Etkinliğin organizatörlerinden Tamer Ebu Ulbe ise toplu düğünün, savaşta en ağır yıkımı yaşayan Gazze Şeridi'nin kuzeyinden seçilen 150 gelin ve damadı kapsadığını söyledi.

Ebu Ulbe, "İşgal nedeniyle evlerini kaybeden, yerinden edilen, bombardımana ve açlığa maruz kalan gençler bugün yeni bir hayata adım atıyor. Enkazın içinden yeniden umut ve sevinç yeşertmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplu düğünün adının da bu mesajı yansıttığını belirten Ebu Ulbe, organizasyon kapsamında her çifte maddi destek sağlandığını, bunun yeni hayatlarını kurarken karşılaştıkları ekonomik yükü bir nebze hafifletmeyi amaçladığını kaydetti.

Toplu düğün, ateşkes anlaşmasına rağmen insani koşulların düzelmediği, yeniden inşa çalışmalarının yavaş ilerlediği ve temel ihtiyaçlara erişimde ciddi sıkıntıların sürdüğü Gazze Şeridi'nde umut mesajı verdi.