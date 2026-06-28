Gazze'de sıcak yemek dağıtıldı

İsrail, Gazze'de ateşkese uymuyor...

Ateşkesi ihlal eden İsrail, her gün çeşitli bahaneler ile Gazze'ye saldırmayı sürdürüyor.

Gazze'de masumları öldüren İsrail, ablukasını da sürdürüyor ve bu kapsamda da yardım girişlerine de izin vermiyor.

İsrail'in barbarlığına tüm dünyadan da tepki yağıyor.

ABLUKA BİTMİYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişini kısıtlaması nedeniyle bölgedeki gıda sıkıntısı devam ediyor.

YEMEK DAĞITILDI

Bir hayır kurumu, Nuseyrat Kampı'ndaki Filistinlilere sıcak yemek dağıttı.