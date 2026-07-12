Gazze'de sıcakla ve susuzlukla mücadele eden Filistinliler yaşadıkları zorlukları anlattı

İsrail'in yıllardır sürdürdüğü abluka ve Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde büyük bir yıkım yaşanıyor.

Saldırılardan sağ kurtulabilen Filistinliler, bu kez kavurucu yaz sıcakları, susuzluk, salgın hastalık riski ve ağır yaşam koşullarıyla amansız bir mücadele içine girmek durumunda kaldı.

DERME ÇATMA ÇADIRLARDA YAŞAMLARINI SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, Gazze'nin orta kesimindeki derme çatma çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

İNSANİ KRİZ

İsrail'in sınır kapılarındaki kısıtlamaları ve yardım malzemelerinin yanı sıra barınma ekipmanları, konteyner, çadır, yakıt ve temel ihtiyaç malzemelerinin girişini engellemesi veya ciddi ölçüde sınırlandırması, mevcut insani krizi her geçen gün daha da derinleştirerek içinden çıkılması imkansız bir duruma dönüştürdü.

YAŞAM KOŞULLARI HER GEÇEN GÜN AĞIRLAŞIYOR

Plastik brandalardan yapılan çadırlar gündüz saatlerinde adeta fırına dönüşürken, temiz içme suyuna erişimde yaşanan sıkıntılar, banyo yapacak su bulunamaması, çöplerin birikmesi ve kanalizasyon sisteminin büyük ölçüde kullanılamaz hale gelmesi kamplardaki yaşam koşullarını ağırlaştırıyor.

SAĞLIK SORUNLARI

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte sivrisinek, pire, fare, hamamböceği ve diğer haşerelerin çoğaldığı kamplarda, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar; deri hastalıkları, enfeksiyon, baş dönmesi, güneş çarpması ve aşırı yorgunluk gibi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor.

YARDIM ÇAĞRISI

Yerinden edilmiş Filistinliler, uluslararası topluma temiz su, güvenli barınma ve insani yardım çağrısında bulundu.

İsrail'in bombardımanlarından kaçmak için Gazze Şeridi'nin kuzeyinden orta kesimine göç eden ve buradaki Mısır Mülteci Kampı'nda yaşayan Ebu Muhammed el-Belbisi, yaşadıkları koşulların dayanılmaz hale geldiğini söyledi.

"HAMAMBÖCEKLERİNDEN ÇOK ÇEKİNİYORUZ"

Çadırların yaz sıcağında yaşanamaz duruma geldiğini vurgulayan Belbisi, "Sıcaktan, sivrisineklerden, farelerden, böceklerden ve hamamböceklerinden çok çekiyoruz. Hayatımız sürekli tehdit altında." dedi.

"ÇADIRIN İÇİ ATEŞ GİBİ"

Gün boyunca gölge bulabilmek için çadırın dışına çıkmak zorunda kaldıklarını dile getiren Belbisi, "Bir ağaç gölgesi bulabilirsek oraya sığınıyoruz. Çadırın içinde durmak mümkün değil. Ne vantilatör var ne buzdolabı. Çadırın içi ateş gibi." dedi.

"BÜTÜN GÜN GÖLGEDE OTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kamp çevresinde biriken çöplerin fare, kurbağa, gelincik, hamamböceği ve yılan gibi hayvanların çadırlara kadar girmesine neden olduğunu aktaran Saydavi, kendi çadırında da bir yılan gördüğünü dile getirdi.

Aşırı sıcak nedeniyle gün boyunca çadırda kalamadıklarını söyleyen Saydavi, "Çadırların içinde yaşanmıyor. İçerisi ateş gibi. Bütün gün gölgede oturmaya çalışıyoruz ama güneş yükselince gölge de kalmıyor." dedi.

Su krizinin de giderek derinleştiğini belirten Saydavi, zaman zaman yalnızca haftanın belirli günlerinde tuzlu suya ulaşabildiklerini, temiz suyun ise neredeyse hiç bulunmadığını söyledi.

"FARELER YİYECEKLERİ KEMİRİYOR"

Çocukların pire ve böcek ısırıkları nedeniyle vücutlarında yaralar oluştuğunu belirten Saydavi, tedavi imkanlarının bulunmadığını ifade ederek, "Ne ilaç fayda ediyor ne de bu yaşam sürdürülebilir. Çocuklarımız rahat uyuyamıyor. Fareler yiyecekleri kemiriyor, haşereler her yeri sardı." diye konuştu.

Saydavi, ailelerin insan onuruna yakışır barınma koşullarına, temiz suya ve düzenli gıda yardımına acilen ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.