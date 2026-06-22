Gazze'de yine çocuklar öldü
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar, kentteki Nasır Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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İsrail, Gazze'ye saldırmaya devam ediyor.
İsrail'in Gazze'ye olan saldırıları sürerken, ateşkes ihlali ise dünyadan tepki çekiyor.
İsrail sık sık ateşkesi, çeşitli bahanelerle bozuyor...
ÇOCUKLAR ÖLÜYOR
İsrail’in ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda biri çocuk, 2 Filistinli hayatını kaybetti.
DÜĞÜN SALONUNUN ETRAFI HEDEF ALINDI
İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Han Yunus’un batısında bir düğün salonu yakınında bulunan Filistinlileri hedef aldığı saldırıda yaralananlar, kentteki Nasır Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)