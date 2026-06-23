Gazze'deki su krizi devam ediyor

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Gazze'de İsrail, ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

İsrail, ateşkesi çeşitli bahanelerle ihlal ediyor, masumları öldürüyor.

Üstelik Gazze'de abluka da var.

Bu nedenle bölgede gıda ve su sıkıntısı yaşanıyor.

BİDONLARLA SU TAŞIYORLAR

İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar gördüğü ve su krizinin yaşandığı abluka altındaki Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yaşayan Filistinliler, su tankerleriyle getirilen suyu bidonlara doldurarak günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

İSRAİL DURMUYOR

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Resmi verilere göre Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1024 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 260 kişi yaralandı.

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında toplam can kaybı 73 bin 35'e, yaralı sayısı 173 bin 368'e yükseldi.