Gebeliğin 22. haftası: Bebeğiniz artık sizi daha net duyabiliyor

Bu dönemde bebeğiniz hem fiziksel hem de duyusal gelişimini hızla sürdürüyor. Dış dünyadan gelen sesleri daha iyi algılamaya başlayan bebeğinizin kasları güçlenirken yüz ifadeleri ve hareketleri de her geçen gün daha belirgin hale geliyor. Anne adayında ise büyüyen karınla birlikte ciltte gerilme ve kaşıntı gibi değişiklikler daha sık fark edilebiliyor.

BEBEĞİNİZ SİZİ DAHA İYİ DUYABİLİYOR

Bebeğinizin işitme sistemi gelişimini sürdürdükçe çevresindeki sesleri daha net algılamaya başlar. Anne kalbinin atışı, nefes sesi ve bağırsak hareketleri gibi rahim içindeki seslerin yanı sıra dışarıdan gelen konuşmaları da duyabilir. Bu dönemde bazı bebekler yüksek ve ani seslere rahim içinde irkilme benzeri küçük tepkiler verebilir.

Özellikle annenin sesi, doğumdan sonra tanıyacağı ilk seslerden biri olacağı için bu dönemde bebeğinizle konuşmanız, kitap okumanız veya sakin müzikler dinlemeniz hem aranızdaki bağı destekleyebilir hem de keyifli bir iletişim kurmanıza yardımcı olabilir.

BEBEĞİNİZİN BOYU VE KİLOSU HIZLA ARTIYOR

Bebeğiniz yaklaşık 27-28 santimetre uzunluğa ve 430-500 gram ağırlığa ulaşabilir. Boyut olarak bir papaya ya da büyük bir mısır koçanını andıran bebeğiniz, kaslarını her geçen gün daha aktif kullanmaya başlar. El ve ayak hareketleri daha koordineli hale gelirken rahim içinde sık sık pozisyon değiştirebilir. Bu değerler ortalama ölçülerdir ve her bebeğin gelişim hızı farklıdır. Bu nedenle ultrason değerlendirmelerinde birkaç günlük ya da haftalık farklılıklar görülmesi çoğu zaman normal kabul edilir.

BEBEĞİNİZİN YÜZ İFADELERİ BELİRGİNLEŞİYOR

Yüz kasları gelişimini sürdürdükçe kaşlarını kaldırma, gözlerini kırpma, dudaklarını hareket ettirme ve yutkunma gibi mimikler daha koordineli hale gelir. Ultrason görüntülerinde bazen esneme, parmak emme ya da gülümsemeye benzeyen yüz ifadeleri görülebilir. Bu hareketler, bebeğinizin sinir sistemi ile kas gelişiminin doğal bir parçasıdır.

ANNE ADAYINDA CİLT DEĞİŞİKLİKLERİ BELİRGİNLEŞEBİLİR

Karın büyüdükçe cilt gerilmeye devam eder. Bu nedenle özellikle karın, göğüs ve kalça bölgesinde kaşıntı hissi oluşabilir. Bazı anne adaylarında karın üzerinde koyu renkli dikey çizgi (linea nigra) belirginleşirken çatlaklar da bu haftalarda ortaya çıkmaya başlayabilir.

Bu değişiklikler çoğu anne adayında gebeliğin doğal bir parçası olarak görülür. Cildi düzenli olarak nemlendirmek ve yeterli sıvı tüketmek cilt konforunu artırmaya yardımcı olabilir. Ancak kaşıntının şiddetlenmesi, döküntü gelişmesi veya farklı belirtilerin eşlik etmesi durumunda doktorunuza danışmanız önemlidir.