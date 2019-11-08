Gebze'de zabıtalar ortalığı savaş alanına çevirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki zabıtalar, Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde iş yerleri ve seyyar satıcıların kaldırım işgali yaptığı şikayetleri üzerine harekete geçti.

Cadde üzerindeki tüm iş yerlerini denetleyen ekipler, kaldırım işgaline neden olan malzemeleri toplayarak araçlara yükledi.

SEYYAR SATICIYI SAVUNAN VATANDAŞA SALDIRDILAR

Seyyar satıcılara ait tezgah ve araçları toplayan ekipleri gören bazı vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Tepki gösteren vatandaşlar ile kalabalık zabıta ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Amatör kameralar tarafından görüntülenen arbede anlarında, seyyar satıcı tezgahına el koyan zabıta ekiplerine vatandaşlar tepki gösteriyor.

Görüntülerde; tepkisini sürdüren bir vatandaş ile zabıta ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşanıyor, vatandaşların araya girmesi sonucu olay yatıştırılıyor.

Kocaeli'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede VİDEO