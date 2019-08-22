Geleceğin mühendislik harikası olacak en yüksek 5 bina

İster yenilik ister arazi kıtlığı nedeniyle olsun, kasaba ve şehirlerin genişlemesi son yıllarda daha çok dikey bir oranda artmıştır. Aslında dünyanın en etkileyici teknoloJik binaları, şehirler ve devletler arasında da bir rekabet haline geldi. Gökdelenler söz konusu olduğunda; Kuzey Amerika, 20 yıl önce bu yüksek binaların yüzde 75'ine sahipti, fakat günümüzde Asya ve Orta Doğu bu liderliği devraldı.

Zamanla sürekli değişen modern mühendislik harikası binalar, yükselmeye ve ilgi çekmeye devam ediyor. Şu anda dünyanın en yüksek binası unvanını elinde bulunduran Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Burj Khalifa, tam 828 metre yüksekliğe sahip. Ancak şu anda yapım aşamasında olan dev binalar, gelecekte bu rekoru Burj Khalifa'dan devralmaya hazırlanıyor.

İşte şu anda henüz yapım aşamasında olan geleceğin en yüksek 5 binası:

1. CİDDE KULESİ

Şu anda inşaat halinde olan ve 2021 yılında tamamlanması planlanan Cidde Kulesi, Burj Khalifa'yı geride bırakarak dünyanın en yüksek binası olmaya hazırlanıyor. Kule tamamlandığında yaklaşık 1 kilometre (1.000 metre) uzunluğunda olacak

2. PNB 118

Şu anda Malezya'daki Kuala Lumpur'da yapım aşamasında olan PNB 118 isimli bina, tamamlandığında 644 metre yüksekliğie ulaşarak dünyanın en yüksek ikinci binası olacak.

3. EVERGRANDE IFC1

Çin'in Hefei kentinde yapımına devam eden Evergrande IFC1, 2021 yılına kadar tamamlanacak ve toplamda 112 kata sahip olacak. 2016 yılında yapımına başlanan bu dev binanın yüksekliği ise 518 metreye kadar çıkacak.

4. THE GREENLAND CENTRE

Dev yapılar söz konusu olduğunda önde gelen ülkelerden biri olan Çin, The Greenland'ın yapımına da öncülük ediyor. Henüz bu yıl inşaatına başlanan ve ne zaman biteceği belli olmayan bu proje tamamlandığında, toplamda 106 kata sahip olacak ve 501 metre yüksekliğe kadar ulaşacak.

5. WUHAN

Çin'in Wuhan kentinde yapım aşamasında olan bu dev binanın yapımına 2012 yılında başlanmasına rağmen çalışmalar, 2016 yılında durduruldu. Tamamlandığında 476 metre yüksekliğinde olacak binanın, yapımına ne zaman devam edeceği ise henüz bilinmiyor.

Günümüzde yapımına devam eden en yüksek 5 binayı sizlerle paylaştık. Ancak bu içeriğimize göz atarken, şu anda dünya üzerindeki en yüksek binaları da merak edeceğinizi düşündük. İşte şu anda faaliyette olan dünyanın en yüksek 10 binası:





1. BURJ KHALIFA - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ - 828 METRE

Dubai'de bulunan dünyanın en yüksek binası, 828 metre yüksekliğe sahiptir. Öncelikle çelik ve betondan inşa edilen bina, Chicago'daki Willis Tower ve New York'taki One World Trade Center gibi binaları inşa eden mimarlar tarafından oluşturuldu. 2010 yılında tamamlanan bina, 19 konut kulesine, yapay bir göle, dokuz otele ve bir alışveriş merkezine yayılmış 30 bin konuta sahiptir.

2. ŞANGAY KULESİ - ÇİN - 631 METRE

Dünyanın en yüksek ikinci binası olan Şangay Kulesi, aynı zamanda Çin'in en yüksek binasıdır. 631 metre yüksekliğindeki bina 121 kattan oluşuyor. Şangay Kulesi'nin inşaatı 2006'da başladı ve toplam sekiz yıl sürdü. Bu bina Amerikan mimarlık firması Gensler tarafından tasarlanmıştır. Şangay Kulesi'nde toplam 320 otel odası ve 1.100 park yeri bulunuyor.

3. MEKKE KRALİYET SAAT KULESİ - SUUDİ ARABİSTAN - 601 METRE

Suudi Arabistan'da bulunan Mekke Kraliyet Saat Kulesi, 601 metre yüksekliğe sahiptir. Devlete ait olan binada; 120 katlı bir otel, konferans merkezi, İslam müzesi ve 10 bin kişilik bir ibadet odası bulunmaktadır. Binada ayrıca 5 katlı bir alışveriş merkezi ve Ay gözlem merkezi de bulunuyor.

4. ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ - ÇİN - 598 METRE

Uluslararası Finans Merkezi, Çin'in Shenzhen kentinde bulunan ve 598 metre yüksekliğe sahip bir binadır. 2015 yılında tamamlanan binada, bir konferans merkezi, otel ve çok sayıda üst düzey perakende alanı bulunmaktadır. 115 katlı binanın en üst katına ulaşmak için 33 adet çift katlı asansör hizmet veriyor.

5. LOTTE DÜNYA KULESİ - GÜNEY KORE - 554 METRE

Lotte Dünya Kulesi, Güney Kore'nin Seul şehrinde bulunuyor. Mart 2011'de başlanan bina inşaatı, 2016 Mart ayında tamamlandı. Bina, altı tanesi yer altında bulunan 123 kattan oluşmaktadır. Lotte Dünya Kulesi, Richter ölçeğine göre 9'a kadar olan depremlere dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

6. DÜNYA TİCARET MERKEZİ - ABD - 541 METRE

541 metre yüksekliğe ve 104 kata sahip olan Dünya Ticaret Merkezi, aynı zamanda Amerika'nın en yüksek binasıdır. 2014 yılında inşaatı tamamlanan bina, aynı zamanda Amerika'nın en ünlü yapılarından biridir.

7. GUANGZHOU CTF FİNANS MERKEZİ - ÇİN - 530 METRE

Güney Çin'in Guangzhou şehrinde bulunan CTF Finans Merkezi, 2016 yılının ekim ayında tamamlanan karma kullanımlı bir gökdelendir. Bina, bir alışveriş merkezine, ofislere ve bir otele ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca bu bina, saatte 71 km hıza ulaşan, dünyanın en hızlı asansörlerinden birine ev sahipliği yapıyor.

8. TIANJIN CTF FİNANS MERKEZİ - ÇİN - 530 METRE

Tianjin'deki CTF Finans Merkezi, Guangzhou'daki CTF Finans Merkezi ile birlikte dünyanın en yüksek yedinci binasının unvanını elinde tutuyor. Kulelerin her ikisi de 530 metre yüksekliğe sahiptir.

9. CHINA ZUN - ÇİN - 508 METRE

Pekinde bulunan bu bina, 2018 yılında tamamlandı. Pekin'in Merkezi İş Bölgesi olarak hizmet verecek bina, 508 metre yükseklikte bulunuyor.

10. TAPEI 101 - TAYVAN - 508 METRE

Adından da anlaşılacağı gibi 101 kata sahip olan bina, 2004 yılında inşa edildi. Tepesindeki gözlem evi sayesinde turistlerin bir hayli ilgisini çeken Tapei 101, yeşil-mavi renk tonlarıyla biliniyor.

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