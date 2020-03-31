Geleneksel Türk kılıçlarını yeniden üretiyor

Manisa'da yaşayan ve orduda yüzbaşı olarak görev yaparken 10 yıl önce terör örgütüne yönelik operasyonda ayağından yaralanıp gazi olan ve ardından emekliye ayrılan 37 yaşındaki Fatih Altanay, geleneksel savaş aletlerinin yapımına ilgi duymaya başladı.

KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICISI SEÇİLDİ

Altanay, 2011 yılından bu yana çeşitli müze ve koleksiyonlardaki tarihi kılıçlar ve savaş aletleri ile yazılı yüzlerce kaynağı inceleyerek bu alanda kendisini geliştirdi.

Başta zırh, miğfer, ok, yay, kalkan ve kılıçla ilgili bütün incelikleri öğrenen Altanay, 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca kültürel miras taşıyıcısı olarak seçildi.

TÜRK KILIÇLARINI YENİDEN ÜRETİYOR

Şehzadeler ilçesinde bulunan atölyesinde yüksek ısıdaki propan ocakta ısıttığı demiri, kol gücü ve alın teriyle saatlerce örste döven Altanay, binlerce yıl önce yapılmış bir kılıcın benzerini, üzerindeki işlemelerle 3 ila 4 hafta arasında aslına uygun şekilde ortaya çıkarıyor.

ATÖLYESİNDE EĞİTİM VERİYOR

Atölyesinde imalatın yanı sıra meraklılarına kılıç ve geleneksel savaş aletlerinin yapımını da öğreten Altanay, mesleğini gelecek kuşaklara taşımak istiyor.

"BİNLERCE YIL ÖNCE, BİR USTA BİR KILICI NASIL YAPIYORSA BEN DE ÖYLE YAPIYORUM"

Bugüne kadar 700'den fazla kılıcı incelediğini, Türk kılıcı ve silah sanatıyla ilgili yüzlerce eser okuduğunu belirten Altanay, "Türklerde silahın çok büyük bir kültür olduğunu gördüm. Bunun yanında kaybolmuş teknikleri de ortaya çıkarıyorsunuz, çok fazla deneysel çalışıyorum. Amacım bu işte para kazanmaktan ziyade deneysel çalışmak, eskiler bunu nasıl yaptıysa aynısını yapıyorum. Bundan 300 yıl önce ya da binlerce yıl önce, bir usta bir kılıcı yaparken hangi malzeme, hangi yöntem ve teknikle yapıyorsa o şekilde kılıç yapıyorum. Aradaki tek fark bir kılıcın eski, diğerinin yeni olması." dedi.