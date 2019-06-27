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Genç avukatın öldürüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’da 5 gün önce çıkan ve bir avukatın ölümüne neden olan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

İHA | 27.06.2019 - 14:19..
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22 Haziran'da Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında sözlü olarak tartışma başladı.

EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLI KAVGA

Yaşanan sözlü tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Armanç Arkaş, açılan ateş sonucunda ağır yaralandı. Eğlence merkezindekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı avukata olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Genç avukat, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç avukatın öldürüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı ViDEO

KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ

Genç avukatın ölümüne neden olan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Gece yarısı yaşanan görüntülerde bir eğlence merkezinden gruptan biri, yanındaki şahsı zorla araca bindiriyor. Bu sırada yolun diğer tarafında diğer grubun ise kavga ettiği görülüyor. Burada çıkan silahlı kavgada iki kişinin yere düştüğü görünen görüntülerde daha sonra eğlence mekanın önündeki gruptan biri bu bölgeye koşuyor. Eğlence mekanından çıkan ve caddede bulunan kişiler daha sonra bir araya gelip koşar adımlarla uzaklaştığı görülüyor.

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