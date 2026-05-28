Geri dönecek mi? İsmail Kartal'dan Fenerbahçe sözleri!

Fenerbahçe'de 3 dönem görev yapan teknik direktör İsmail Kartal, önemli açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek seçim öncesinde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi görüşmediğini ve şu ana kadar bir teklif almadığını açıkladı.

"BANA ULAŞAN TEKLİF OLMADI"

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan İsmail Kartal, "İki başkan adayıyla da bugüne kadar herhangi bir görüşme gerçekleştirmedim, bana ulaşan resmi ya da gayriresmi bir teklif de olmadı. Ancak konu Fenerbahçe olduğunda, bunu yalnızca bir görev, makam ya da pozisyon meselesi olarak değerlendiremiyorum. Çünkü Fenerbahçe benim için sıradan bir kulüp değil; çocukluğum, aidiyetim, yuvam ve kendimi ait hissettiğim camiadır." dedi.

"BİR GÖNÜL MESELESİDİR"

Kartal, "Ben hiçbir zaman Fenerbahçe'ye ne katabilirim hesabından önce, Fenerbahçe bana ne hissettiriyor tarafında oldum. Bu arma için fedakârlık yapmak, emek vermek ya da sorumluluk almak benim için bir beklenti değil, bir gönül meselesidir." ifadelerini kullandı.

"ELİMDEN GELEN DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDERİM"

Deneyimli teknik adam, "Bugün de herhangi bir makam, unvan ya da kişisel beklenti içerisinde değilim. Şartlar ne olursa olsun, Fenerbahçe'nin menfaatleri söz konusu olduğunda elimden gelen desteği vermeye devam ederim. Çünkü bazı bağlar anlatılmaz, yaşanır. Fenerbahçe benim için tam olarak böyle bir yer; camiam, ailem ve yuvam." sözleriyle konuşmasını noktaladı.