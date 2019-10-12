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Gerilim yüklü bir olay: Ona Ne oldu

Ödüllü yazar Deb Caletti'nin kalemiyle, tekinsiz bir aşk hikâyesine konuk olmaya ne dersiniz?

Özel İçerik | 12.10.2019 - 12:01..
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Deb Caletti

Hayatın özünde heyecan olmalı; çünkü İnsanı yaşama bağlayan en güzel duygulardan biri. Heyecanın birçok nedeni var tabi; mutluluk, korku, gerilim gibi duygular mesela. İnsan okuduğu kitabı seçerken de heyecanlanmak istiyor. Farklı boyutlarda gezmek, daha önce adım atmadığı yerlere ayak izini bırakmak istiyor. Caletti, okuyucuyu tehlikelerle, kuşkularla ve sırlarla dolu bir dünyaya davet ediyor. Birçok zıt düşünceleri bir arada barındıran “Ona Ne Oldu?”, güven ile güvensizlik arasında gidip gelen bir kadının iz sürmesiyle birlikte heyecan hat safhaya çıkıyor.

Gerilim yüklü bir olay: Ona Ne oldu

ONA NE OLDU

Perihan Korkmaz’ın eşsiz kalemiyle günümüz Türkçesine kavuşan “Ona Ne Oldu?”, sırlar ile dolu bir hikâyeye bizi konuk ediyor. Birçok ödül sahibi Caletti, okuyucuyu şaşırtmayı da ihmal etmiyor. Hikâye, Isabelle Austen’in annesinin ölümünden sonra mirasını devralmak için Pasifik’te doğup büyüdüğü küçük adaya geri dönmesi ile başlıyor. Ancak bu dönüş aynı zamanda sevmesi hayli zor bir kadın olan annesinin duygusal mirasına da geri dönmesi anlamına geliyor. Yeni boşanan Isabelle, burada kendini oldukça boşlukta hissederken adaya esrarengiz bir adam geliyor: Henry North... Birbirlerine tutkuyla âşık olan Austen ve North’un esrarengiz hikâyesi böylelikle başlamış oluyor…

Gerilim yüklü bir olay: Ona Ne oldu

Booklist ve The Book Review’ın kitap hakkındaki yorumları şöyle:

“Caletti, edebi romanı gerilimle birleştiriyor. Okuyucu son sayfaya kadar tahmine devam ediyor.” …

-Booklist-

“Sıra dışı bir gerilim ve hızlı ilerleyen bir okuma.”

-The Book Review-

Tanıtım bülteninin bir kısmı şöyle:

“Bu ateşli ve gergin ilişki birtakım tehlikeli sırlarla doludur. Henry'nin nişanlısının öldüğünü, karısının da ortadan kaybolduğunu öğrenen Isabelle, aşk ile kuşku, paranoya ile tutku arasında sıkışıp kalır. Hayatındaki adamın geçmişini araştırmaya başladıktan sonra bulduğu her ayrıntı onun hayatta kalma şansını biraz daha azaltır. Bu gergin ilişki giderek bir kaçma kovalamaca oyununa dönüşür.”

Gerilim yüklü bir olay: Ona Ne oldu

Ona Ne Oldu?

Deb Caletti

Beyaza Baykuş Yay.

S.:376

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Sonay Karaman

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