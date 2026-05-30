Giresun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Giresun'da bayram ziyaretleri sırasında yaşanan kaza sonucunda 6 kişi yaralandı.

Kaza, Giresun-Dereli kara yolunun Ülper köyü mevkisinde meydana geldi.

Ramazan K. idaresindeki 28 ABJ 188 plakalı kamyonet, Kemal S. yönetimindeki 41 AZE 631 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri intikal etti.

Kazada sürücüler ile iki araçtaki yolculardan Tahsin D, Kadriye S, Esmanur S. ve Ertuğrul S. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.