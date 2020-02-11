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Giresun'da, Mehmetçikler için kardan tank yaptı

Görele ilçesinde yaşayan Hakan Tahmaz, Mehmetçiklere destek için yaptığı kardan tanka 'Görele28' adını verdi.

İHA | 11.02.2020 - 14:31..
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Giresun’un Görele ilçesinde yaşayan Hakan Tahmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurt içi ve yurt dışında yaptığı operasyonlara dikkat çekmek için kardan ‘Tank’ yaptı.

"MEHMETÇİĞİMİZİN YANINDAYIZ"

Evinin önünde biriken karlar ile yaptığı tanka ‘Görele28’ ismini veren Tahmaz, “Ülkemizin zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde, milletimizin ve Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu ifade etmek için yağan karın ardından bir tank yaptık. Buradan tüm Mehmetçiğimize selamlarımı iletiyorum.” dedi.

Tahmaz, kardan tankın top namlusunu plastik borudan yaparken, tankın paletlerini de sprey boya ile boyadı.

Giresun'da Mehmetçikler için kardan tank yaptı

Giresun'da, Mehmetçikler için kardan tank yaptı

Giresun'da, Mehmetçikler için kardan tank yaptı

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