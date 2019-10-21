Giresun'da yaşlı adam sele kapıldı

Giresun'da, yoğun yağış sonrası su baskınını önlemeye çalışan yaşlı adam, sele kapılarak hayarını kaybetti.
SU BASKININI ÖNLEMEYE ÇALIŞIYORDU
Kemerli Köyü'nde Hasan Zamba adlı 65 yaşındaki yaşlı adam yağış sonrası evinin yakınlarından geçen dere yatağının taşmasını önlemek için dere kenarında çalışırken sulara kapıldı.
1 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
Zamba’nın cansız bedeni evinden 1 kilometre uzaklıktaki dere yatağında arama çalışmalarına destek veren köylüler tarafından bulundu. Zamba’nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.