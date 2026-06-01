Girlevik Şelalesi, bayramda ziyaretçilerin uğrak noktası oldu

Erzincan’ın Çağlayan beldesinde yer alan Girlevik Şelalesi, bayram boyunca yerli turistlerin yanı sıra memleketlerine gelen gurbetçilerin de uğrak noktası haline geldi. Tatil süresince bölgeyi ziyaret eden binlerce kişi, şelalenin oluşturduğu doğal manzara eşliğinde vakit geçirdi.

Özellikle yurt dışından gelen vatandaşların ilgisi, bölgede hareketliliği artırdı.

MUNZUR DAĞI’NDAN GELEN BUZ GİBİ SULAR

Munzur Dağı eteklerinden gelen kaynak sularının birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, yaklaşık 40 metreden dökülen sularıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Kalecik köyü sınırları içerisinde yer alan ve dokuz farklı kaynağın birleşmesiyle oluşan şelale, yıl boyunca farklı doğa manzaralarıyla dikkat çekiyor.

PİKNİK VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ İÇİN İLGİ ODAĞI

Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, şelale çevresinde yürüyüş yaparak ve piknik alanlarında vakit geçirerek doğayla iç içe bir gün geçirdi. Bölgeye gelen ziyaretçiler, serin hava ve su sesinin oluşturduğu atmosferde fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

KIŞIN BUZ SARKITLARIYLA, YAZIN COŞKUSUYLA FARKLI BİR GÜZELLİK

Girlevik Şelalesi, mevsimlere göre değişen görünümüyle de dikkat çekiyor. Kış aylarında büyük ölçüde donarak buz sarkıtlarıyla farklı bir görünüme bürünen şelale, yaz aylarında ise güçlü akışı ve yeşil doğasıyla ziyaretçilerine doğal bir görsel şölen sunuyor.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN ZİYARETÇİ ÇEKİYOR

Erzincan merkezinin yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi birçok ilden gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken bölge, yurt dışından gelen turistlerin de rotasında yer alıyor. Girlevik Şelalesi, her bayram döneminde olduğu gibi bu yıl da doğa tutkunlarının en çok tercih ettiği destinasyonlardan biri olmayı sürdürdü.