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GÖKTÜRK-2 kutsal topraklarda

Milli yer gözlem uydumuz GÖKTÜRK-2 uydusu, kutsal topraklar Mekke ve Medine'yi görüntüledi.

İHA | 24.09.2019 - 09:12..
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GÖKTÜRK-2 kutsal topraklarda

2012 tarihinde uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2 uydusu, Dünya'dan yaklaşık 700 kilometre yükseklikteki yörüngesinden veri göndermeye devam ediyor.

MEKKE VE MEDİNE'Yİ GÖRÜNTÜLEDİ

GÖKTÜRK-2, 9 Mayıs 2019 ve 12 Mayıs 2019 tarihlerinde kutsal topraklar Mekke ve Medine'yi görüntüledi. Dünya'nın her yerinden görüntü alma ve iletişim konisi içinde aktarma kabiliyetine sahip olan GÖKTÜRK-2; çevre, şehircilik, tarım ve ormancılık gibi alanlarda Türkiye’nin uydu görüntüsü ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde karşılıyor.

GÖKTÜRK-2 kutsal topraklarda

(Kabe)

98 DAKİKADA DÜNYA ETRAFINDA TUR ATABİLİYOR

Yaklaşık 640 kilometrelik bir şeridin görüntüsünü tek geçişte indirebilecek kadar yüksek hızlı bir veri haberleşmesine sahip olan uydu, dünya etrafındaki bir turunu yaklaşık 98 dakikada tamamlıyor. Uydu, TSK’nın ihtiyaç duyduğu hedef istihbaratı ile sayısal ve coğrafi veri üretimini de karşılıyor.

GÖKTÜRK-2 kutsal topraklarda

GÖKTÜRK-2 kutsal topraklarda

GÖKTÜRK-2 kutsal topraklarda

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