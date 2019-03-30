Gölbaşı’nda hafif ticari araç yan yattı: 4 Yaralı

Karaburun Köyü’nden Hacılar Köyü’ne akraba ziyaretine giden Cuma Tırpan idaresindeki 27 DN 156 plakalı hafif ticari araç Aşağı Azaplı Köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak yan yattı.

İKİSİ ÇOCUK 4 YARALI VAR

Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü Cuma Tırpan, Cennet Ular, Hüseyin Ular ve Bedriye Tırpan yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.





