Google'dan dolandırıcılara karşı yeni hamle: Sahte aramalar engellenecek

Google, haziran ayı güncellemeleri dahilinde telefon dolandırıcılığını engellemeyi amaçlayan yeni arama doğrulama özelliğini yayınladı.

Geliştirilen sistem, rehberde kayıtlı kişilerden gelen aramaların gerçekten o kişilerden gelip gelmediğini doğrulamayı hedefliyor.

ŞİFRELİ RCS BAĞLANTI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR

Arama geldiğinde cihazlar arka planda şifrelenmiş RCS bağlantısı üzerinden iletişim kurarak kimlik doğrulaması gerçekleştiriyor.

Karşı cihaz aramayı başlatmadığını bildirirse, dolandırıcılar ses klonlama yapsa bile kullanıcıya arayanın şüpheli olabileceğine dair bir uyarı gösteriliyor.

İLK OLARAK PIXEL MODELLERİNDE KULLANIMA SUNULACAK

Özelliğin çalışması için her iki kullanıcının da Google Kişiler, Google Mesajlar ve Google Telefon uygulamalarını aktif olarak kullanması şart koşuluyor.

İlk etapta Pixel modellerinde sunulan korumanın, gelecekte Android 12 ve üzeri işletim sistemine sahip diğer üreticilerin cihazlarına da genişletilmesi planlanıyor.