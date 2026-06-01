Google'ın yapay zeka arama sonuçlarına tepki: Kullanıcılar rakip arama motorlarına yöneliyor

Google'ın yıllık geliştirici konferansı I/O'da duyurduğu arama motorundaki yapay zeka odaklı büyük revizyon, bazı kullanıcılar arasında tepkiyle karşılandı.

Arama sonuçlarında yapay zekayı devre dışı bırakma seçeneğinin sunulmaması ve sonuçların karmaşıklaşması, birçok kişiyi alternatif arama motorlarına yönlendirdi.

DUCKDUCKGO İNDİRMELERİNDE BÜYÜK PATLAMA

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mobil uygulama indirmeleri yüzde 30,5 artışla zirveye ulaştı.

Üçüncü taraf analiz şirketi Apptopia da platformun günlük indirmelerinin ABD genelinde yüzde 29, küresel ölçekte ise yüzde 12 yükseldiğini doğruladı.

DuckDuckGo bünyesinde yer alan ve yapay zeka özelliklerini tamamen kapatan özel arama sayfasına yapılan ziyaretler haftalık ortalama yüzde 22,7 oranında büyüme gösterdi.

Şirket CEO'su Gabriel Weinberg, Google'ın yapay zekayı kullanıcı kontrolü olmadan zorla sunduğunu ve bu durumun arama sonuçlarını daha kötü hale getirdiğini belirtti.

DuckDuckGo kendi yapay zeka aracı Duck.ai üzerinden kullanıcılara Claude 4.5 Haiku ve GPT-5 mini gibi gelişmiş modelleri tamamen gizli ve IP adreslerini temizleyerek ücretsiz sunuyor.

Öte yandan Google cephesi, yapay zeka modunun aylık kullanıcı sayısının bir milyarı aştığını ve sorgu sayısının her çeyrekte iki katından fazla arttığını savundu