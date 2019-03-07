Göreve giden trafik polisleri kaza yaptı

Kaza, Burdur'daki Yeni Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur şehir merkezinden Tefenni istikametine giden bölge trafik ekipleri, Adliye Kavşağı'na geldiğinde, Tefenni istikametinden gelen ve iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan Ömer Ö. yönetimindeki 15 ES 401 plakalı araçla çarpıştı.

İLKYARDIM ADLİYE ÇALIŞANLARINDAN GELDİ

Kavşakta meydana gelen kazada, trafik polislerinin ilkyardımına adliyede çalışan arkadaşları koştu. Kazada 2 Bölge Trafik ekip memuru ile hususi araç şoförü Ömer Ö. ve aynı araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk etti. İl Emniyet Müdürü Arif Çankal kaza yerine gelerek, kazazedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.