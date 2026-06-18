Gornik Zabrze cephesinden Fenerbahçe yorumu

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşti.

Sarı-lacivertliler, ilk karşılaşmayı 21-22 Temmuz tarihlerinde Kadıköy'de oynayacak.

Rövanş mücadelesi ise 28-29 Temmuz tarihlerinde Polonya'da gerçekleştirilecek.

KURA YORUMU

Polonya ekibinin 30 yaşındaki kalecisi Tomasz Loska, eşleşmeyi yorumladı.

Farklı bir taraftar kültürünün önünde oynayacak olmanın önemli olduğunu vurgulayan 30 yaşındaki file bekçisi, "Fenerbahçe eşleşmesine soyunma odası olumlu tepki verdi. Bu da bir futbolcu için çok önemli bir şey; farklı bir taraftar kültürünün olduğu bir yerde oynamak. Burada ayrıca şöyle hoş bir ayrıntı da var: Lukas Podolski, Galatasaray'da forma giymişti. Dolayısıyla bu da ekstra bir hoş ayrıntı." ifadelerini kullandı.