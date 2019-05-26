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Görüş mesafesi düşünce arkadaşının motosikletine çarptı

Denizli'de, 2 motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA | 26.05.2019 - 19:48..
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Akköy'den Aşağışamlı Mahallesi istikametine giden 18 yaşındaki Mehmet Aslan yönetimindeki 20 BD 534 plakalı motosiklet, tarla yolu mevkisinde, iddiaya göre, toprak yolda oluşan toz dolayısıyla görüş mesafesinin düşmesi üzerine aynı yöne giden arkadaşı ehliyetsiz sürücü E.E'nin  kullandığı 20 BE 629 plakalı motosikletle çarpıştı.

Görüş mesafesi düşünce arkadaşının motosikletine çarptı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle tarlaya savrulan Aslan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada, diğer sürücü E.E. ile motosikletlerdeki F.G. ve M.B.A. isimli gençler ise yaralandı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Mehmet Aslan'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Görüş mesafesi düşünce arkadaşının motosikletine çarptı

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