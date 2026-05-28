Göynük'te bayram geleneği: Namaza gelmeyenler buz gibi suya atıldı

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Sarıcalar köyünde her bayram sabahı yaşanan renkli gelenek bu yıl da devam etti. Nesilden nesile aktarılan “oluğa atma” uygulaması, Kurban Bayramı’nda köyde hem şaşkınlık hem de eğlenceli görüntüler oluşturdu.

NAMAZ SONRASI TESPİT VE SÜRPRİZ BASKIN

Sabah saat 06.06’da kılınan bayram namazının ardından cami cemaati, namaza katılmayan köylüleri tespit etti. Ardından harekete geçen köylüler, özellikle gençlerin evlerine giderek yataklarında uyuyan kişileri uyandırdı.

YATAKTAN OLUĞA UZANAN ŞAŞIRTICI ANLAR

Evlerinden alınan ve hazırlıksız yakalanan köy sakinleri, köy meydanında bulunan buz gibi suyla dolu oluğa götürüldü. Tekbirler ve alkışlar eşliğinde suya atılan vatandaşlar, hem ıslandı hem de bayramın en dikkat çeken anlarına konu oldu.

KÖYDE EĞLENCEYE DÖNÜŞEN GELENEK

Yıllardır sürdürülen bu uygulamanın, köyde bayram sabahlarına neşe kattığı belirtilirken, hem gençler hem de köylüler arasında bir tür bayram şakası olarak görüldüğü ifade edildi. O anlar köyde bayramlaşma atmosferine de farklı bir renk kattı.