Göztepe, Anna Prasolova'yı transfer etti
Göztepe Kadın Voleybol Takımı, 27 yaşındaki oyuncu Anna Prasolova'yı renklerine bağladığını duyurdu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, Rus orta oyuncu Anna Prasolova ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.
OYNADIĞI TAKIMLAR
Orta oyuncu pozisyonunda görev yapan Prasolova'nın daha önce Dynamo-Academiya-RBM U20, Sparta Nizhny Novgorod, Yenisey Krasnoyarsk ve Tulitsa Tula takımlarında forma giydiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)