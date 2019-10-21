taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7925
Euro
6.4658
Altın
1491.5
Borsa
98415.34
Gram Altın
277.748
Bitcoin
47897.8

Gri listedeki 7 terörist öldürüldü

3 ilde gerçekleştirilen operasyonda gri listedeki 7 terörist etkisiz hale getirildi.

AA | 21.10.2019 - 09:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

PKK'lı teröristler bir bir durduruluyor.

DİYARBAKIR'DA 2 TERÖRİST ETKSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlıklığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalında Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, biri gri listede olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Gri listedeki 7 terörist öldürüldü

MARDİN VE BİTLİS'TE TOPLAM 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu teröristlerden birinin, 300 bin lira ödülle gri listede yer alan "Fedai Koçer" kod adlı Yusuf Demir olduğu belirlendi. Ayrıca, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3, Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Micheal Doran: YPG, PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

Micheal Doran: YPG, PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

154
Lübnan halkı sokaklarda protestolara devam ediyor

Lübnan halkı sokaklarda protestolara devam ediyor

119
Trump Suriye faturasını Obama'ya kesti

Trump Suriye faturasını Obama'ya kesti

87
2020'de siyasi partilerin hazinede alacağı yardım miktarı

2020'de siyasi partilerin hazinede alacağı yardım miktarı

237
HDP'li eski belediye başkanlarına gözaltı

HDP'li eski belediye başkanlarına gözaltı

86
Hindistan'da bir okul kopyaya karton kutuyla önlem aldı

Hindistan'da bir okul kopyaya karton kutuyla önlem aldı

17
Kaza yapan araçta sıkışan eşinin elini bırakmadı

Kaza yapan araçta sıkışan eşinin elini bırakmadı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir