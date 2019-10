Güç bizle diyen Trump'ın kızına 'Luke Skywalker'dan yanıt

ABD'de bir istihbaratçının resmen ihbar etmesi sonrası, Temsilciler Meclisi'nde azil soruşturmasına konu olan Başkan Donald Trump zor günler geçirirken, kızı İvanka'dan efsane film dizisi Star Wars'ın (Yıldız Savaşları) bir sloganına atıfla "Güç bizim ailede" mesajı geldi.

İVANKA'DAN "YILDIZ SAVAŞLARI" İLE MESAJ

İvanka Trump Twitter hesabından kocası Jared Kushner ile 3 çocuğunun yer aldığı fotoğraf paylaştı. Çocuklardan birinin Yıldız Savaşları askerlerinin kostümünü giydiği görülürken, İvanka da serinin "May the force be with you" (Güç sizinle olsun) sloganına atıfla ekledi:

"The Force is strong in my family" (Güç, benim ailemde güçlüdür).





Trump'a yöneltilen eleştiriler arasında kızı İvanka'yı danışman, eşi Kushner'i başdanışman olarak Beyaz Saray'da görevlendirmesinin de ayrı bir yeri var.

Dolayısıyla Yıldız Savaşları'nın temel karakterlerinden Luke Skywalker’ı canlandıran Mark Hamill, bir Trump muhalifi olarak, İvanka'nın tweetine kayıtsız kalmadı.

BAŞKAN'IN KIZINA: GİT KENDİNİ "GÜÇLENDİR"

"'Fraud' (sahtekarlık) kelimesini yanlış yazmışsın" diye tweetleyen ünlü aktör, Ivanka'nın 'force' yerine aslında 'fraud' (sahtekarlık) yazması gerektiğini ima etti.

Twitter kullanıcılarına Trumplar için "Sahtekarlık bizim ailemizde güçlüdür" sözünü esinleyen Hamill, zengin çağrışımları bulunan bir etiketle mesajını tamamladı: '#GoForceYourself'.