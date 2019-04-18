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Gül'den Erdoğan'a hayırlı olsun telefonu

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 1 Nisan'da arayıp seçimlerden dolayı tebrik etti.

DHA | 18.04.2019 - 17:57..
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Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nden 1 gün sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik edip başarılar diledi.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Gül  hayırlı olsun temennisinde bulunarak başarı dilediği öğrenildi.

Erdoğan ile Gül arasında uzun ve sıcak bir konuşmanın geçtiği belirtilirken, Gül’ün, "Seçimler çok yoğun geçti. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Çok yoruldunuz" dediği öğrenildi. Erdoğan ile Gül'ün, yakın bir zamanda yüz yüze görüşecekleri de belirtildi.

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