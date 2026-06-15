Güller ve Günahlar dizisine yeni soluk: Serhat’ın babası geliyor

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Nazlı Heptürk'ün yapımcılığını üstlendiği, Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı 'Güller ve Günahlar' dizisi, birinci sezonunu noktaladı.

Cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni olan ve dünya genelinde 120 ülkeye satılarak büyük bir başarı yakalayan dizi, son bölümüyle ekranlara damga vurdu.

Murat Yıldırım’ın canlandırdığı Serhat karakteri, Kader’in babası olduğunu öğrendi.

Dizinin yeni sezon öncesi ilk transfer haberi geldi. Yeni bir karakter geliyor.

Serhat'ın babası geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Serhat’ın babası "Yusuf Tecer" karakteri diziye dahil oluyor.

Dizinin gidişatını değiştirecek bu kilit rol için yapım tarafında görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi.

İzleyiciler ise şimdiden “Baba Tecer” rolü için başarılı oyuncu arayışını ve kulislerde konuşulan isimleri takip etmeye başladı.