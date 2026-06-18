Gülşen Bubikoğlu tatilde! Son hali gündem oldu
Sosyal medyada aktif olan Yeşilçam'ın unutulmaz yıldız ismi 71 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu'nun son hali beğeni topladı.
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Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev, Yaz Bekarı, Canikom gibi 50’den fazla unutulmaz projede yer alarak Yeşilçam’ın altın dönemine damga vuran Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle gündeme gelmeye devam ediyor.
Kışın İstanbul'da yazın ise Bodrum'da olan usta oyuncu, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.
Bubikoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarının beğenisini topladı.
"BİRAZ MORAL"
Kısa süre önce 71. yaşını kutlayan usta oyuncu, "Biraz moral" notuyla son halini paylaştı. Usta oyuncu, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle beğeni topladı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi