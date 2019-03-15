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Gülündüğü zaman görünülen mürror ayna

ArtAnkara Çağdaş Sanatlar Fuarı'nda sergilenen eserler arasında yer alan ödüllü tasarım "mürror", sadece bakan kişi gülümsediği zaman aynaya dönüşüyor.

AA | 15.03.2019 - 05:58..
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İnsanları mutlu olmaya davet etmek için ödüllü tasarımcı Berk İlhan tarafından hazırlanan "mürror" adlı ayna, sadece gülümseyen kişilerin görüntüsünü yansıtıyor.

GÜLÜMSENDİĞİ ZAMAN GÖRÜNTÜ ALGILANIYOR

Kadın temasıyla düzenlenen ArtAnkara 5. Çağdaş Sanat Fuarı'nda sergilenen "mürror", başta kadınlar olmak üzere insanları gülümsemeye davet ediyor.
New York'ta tasarım firması bulunan Berk İlhan'ın hayata geçirdiği ve "sihirli ayna" olarak da adlandırılan tasarım, ancak kendisine bakan kişi gülümsediği zaman görüntüsünü yansıtıyor.

'Mürror' adlı ayna, sadece gülümseyen kişilerin görüntüsünü yansıtıyor VİDEO

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