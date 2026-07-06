Günberi ve Günöte ne demek? İşte Günöte ve Günberi tarihleri

Dünyamız Güneş’in etrafındaki yolculuğunu kusursuz bir daire çizerek yapmıyor.

Bu yolculuk sırasında zaman zaman Güneş’e biraz yaklaşıyor, zaman zaman ise biraz uzaklaşıyoruz.

İşte astronomide "Günberi" ve "Günöte" olarak adlandırılan bu özel anlar, gezegenimizin Güneş'e olan mesafesindeki değişimi ifade ediyor.

Günberi ve Günöte ne anlama geliyor?

Günberi (Perihelion): Dünyanın, yörünge hareketi sırasında Güneş'e en yakın olduğu noktadır.

Günöte (Aphelion): Dünyanın, yörünge hareketi sırasında Güneş'ten en uzak olduğu noktadır.

Günberi ve Günöte ne zaman gerçekleşir?

Günberi: Genellikle her yıl Ocak ayının başında yaşanır. Bu tarihte Dünya, Güneş'e en yakın konumuna ulaşır.

Günöte: Genellikle her yıl Temmuz ayının başında yaşanır. Bu tarihte ise Dünya, Güneş'ten en uzak noktada bulunur.

Türkiye’de bu yıl günöte, 6 Temmuz 2026'da gerçekleşecek. Bugün gezegenimiz Güneş’ten yaklaşık 152 milyon kilometre uzaklıkta olacak.