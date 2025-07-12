'06 RTE 06' plakalı araç Giresun sokaklarında ilgi odağı oldu

Ankara’da gördüğü “06 RTE 06” plakalı araca yıllar önce hayran kalan Filiz Uzun Demir, yıllar sonra hayalini gerçekleştirdi.

Aracın önceki sahibi tarafından kendisine ulaşılmasıyla birlikte, plakası nedeniyle bu aracı satın aldığını söyleyen Demir, "Bu sadece bir plaka değil, manevi anlamı olan bir değer" dedi.

Filiz Uzun Demir yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Ankara’ya gittiğim bazı ziyaretlerde bu aracı görüp çok etkilenmiştim. Hatta bir keresinde bu araçla fotoğraf bile çektirmiştim. O dönemdeki sahibine eğer bir gün satarsa almak istediğimi söylemiştim. Aradan yıllar geçti, gün geldi ve bu fırsatı kaçırmadım.

TRAFİKTE SELEKTÖRLÜ SELAMLAMA

Demir, Giresun’da trafikte seyir halindeyken vatandaşların araca büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Selektör, korna ve el sallamalarla selam verildiğini söyleyen Demir, bu ilginin kendisini duygulandırdığını ifade etti.

Demir, “Böyle bir plakaya sahip olmak büyük sorumluluk. İnsanların ilgisi beni hem mutlu ediyor hem de daha dikkatli olmaya teşvik ediyor. Herkesin bu plakayla fotoğraf çektirmek istemesi bile ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor.” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

PLAKANIN TARİHSEL BAĞLANTI TAŞIDIĞINI VURGULADI

Aracın sadece plakasının değil, geçmişinin de anlamlı olduğunu söyleyen Demir, otomobilin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidara geldiği yıl ile yaşıt olduğunu belirtti.

Demir: “Bu aracın ilk sahibi Cumhurbaşkanımıza yakın biriymiş. Şimdi benim sahip olmam da ayrı bir onur. Gittiğimiz her yerde ilgi görüyoruz, insanlar aracı merak ediyor, sorular soruyor, fotoğraf çekmek istiyorlar.” dedi.

“06 RTE 06” plakalı araç artık Giresun’da...

Yeni sahibi içinse bu sadece bir araç değil, anlam, sorumluluk ve gurur dolu bir yolculuk.