Pınar Akdoğan: Ağır suçlarda yaş indirimi kaldırılmalı

Caydırıcı cezalarla ilgili çalışmalar sürüyor...

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Pınar Akdoğan, Cumhuriyet Savcısı Mahmut Nedim Başarangil ve İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Koca sunum yaptı.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığında toplandı.

"BAZI AİLELER VE ÇETELERİN ELİNDE ÇOCUKLAR ADETA SUÇ ÇİFTLİKLERİNDE YETİŞİYORLAR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Pınar Akdoğan, 15-18 yaş aralığındaki çocuklar için kasten öldürme, nitelikli cinsel istismar, yağma ve terör suçları bakımından ceza sorumluluğunun tam kabul edilmesinin bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Bu kapsamda yaş küçüklüğüne bağlı indirim uygulamanın, çocukları korumak anlamında gelmediğini belirten Akdoğan, mağdurun da gözetilmesinin zorunluluk olması gerektiğine dikkati çekti.

"YAPTIĞININ SUÇ OLDUĞUNU ALGILAYAMIYOR ÇOCUKLAR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Akdoğan, şöyle konuştu:

"Cinayet işleyen çocuklar sosyal medyada gülerek poz veriyor. Bir başka çocuğun kulağını kesip paylaşıyor. Suçu eğlenceli ve prestijli bir alan olarak, içselleştirerek gösteriyorlar. Bu da diğerlerine örnek teşkil ediyor. Bizim bunlara engel olmamız gerekiyor. Amacımız çocukları topluma kazandırmak ama pamuklara sarıp koruyarak değil. 15-18 yaş aralığındaki çocuklarda TCK 31. Madde'de düzenlenen yaş küçüklüğüne bağlı indirimlerin uygulanmamasını önemle isteriz. Nitelikli suçlarda indirim oranlarının yaşa bağlı olarak uygulanmaması gerekmekte. Çocuklarımız da artık bunun bilincine varmalı. 3-4 çocuk sürekli kamu malına zarar veriyor. Bu çocuklar bunu 6'ncı kez tekerrür haline getirmişler ve bunu bir oyun gibi algılıyorlar. Çocukta bu algı oluşmuyor bile. Çünkü biz yasa gereği çocuklara tekerrürü uygulayamıyoruz. Yaptığının suç olduğunu algılayamıyor çocuk. Bazı çocuklarımız da var ki kimsesiz çocuklarımız cinayet işlemek, gasp, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, bunlar birçok çetenin eline düştüğünde çete içinde bir terfi, gurur nişanesi gibi görünüyor."

"ISLAH HUKUKUNU DEĞİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ"

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Başsavcı Vekili Akdoğan, "Her suçlu cezasını çekebilmeli. Ama şimdiki infaz sistemimizle bunu uygulayabilmek mümkün değil. Her suçun bir mağduru var. O mağduru da düşünmek zorundasın. Mağdurun vicdanını tatmin etmek zorundasın. Hiçbir suçluyu pamuklara sarıp sarmamalıyız. Çünkü sistemimiz etkin ve yetkin olduğu takdirde biz bunları ıslah edebiliriz. Islah hukukunu geliştirmek zorundayız." dedi.

Başsavcı Vekili Akdoğan, savcılıklarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir biriminin bulunması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

O çocuklarımız oraya geldiğinde bizim de içimiz parçalanıyor. Biz demiyoruz ki 'çocuğu idam sehpasında asalım'. Biz yasayı uyguluyoruz. Yasayı uygularken de yasa koyucu ne yaptıysa onu söylüyoruz. Hakimimiz üst sınırdan ceza vermeye korkuyor. O zaman bunu düzenleyelim, hakimlerimiz üst sınırdan ceza vermekten korkmasın. İnfazın bu kadar etkisiz olduğu bir sistemde siz mağdurun kalbindeki o yarayı, acıyı çözemezsiniz. Bu da çok önemli.