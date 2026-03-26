Kubilay Kaan Kundakçı'nın Aleyna Kalaycıoğlu ile yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde yaşanan silahlı saldırıda 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği cinayet soruşturmasında, yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Kubilay Kaan Kundakçı, Kars 36 Spor'da forma giyen genç bir futbolcuydu.

Cinayet, rapçi Vahap Canbay ile eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırma girişimi sırasında yaşandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Canbay, Kundakçı'yı aracı olarak kullanmak istemiş; Kundakçı da bu talebi kabul etmişti.

Ümraniye Sıddık Sokak'ta park halindeki araçta Canbay ile birlikte oturan Kundakçı, çakarlı iki araçla gelen şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Olay sonrası Kundakçı, Sakarya'da toprağa verildi.

10 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Bunlardan, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Alaattin Kadayıfçıoğlu, cinayeti işlediği iddia edilen zanlı olarak gösterilirken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun azmettirdiği öne sürüldü.

Güvenlik kamerası görüntüleri de daha önce kamuoyuyla paylaşılmıştı.

"ONA YARDIMCI OLMAK İSTEDİM"

Aleyna Kalaycıoğlu'nun İfadesi Aleyna Kalaycıoğlu, emniyetteki ifadesinde Kubilay Kaan Kundakçı'yı eski erkek arkadaşı Vahap Canbay aracılığıyla tanıdığını belirtmişti.

İfadesinde şu sözler yer alıyordu:

"Kubilay'ı eski erkek arkadaşım Canbay aracılığıyla tanıdım. Canbay'ın ayak işlerini yapardı. Kendisini eski futbolcu arkadaşlarımla fazlaca görüştürmüşümdür. Futbolcularla görüştürerek ona yardımcı olmak istedim."

Kalaycıoğlu, kimseyi azmettirmediğini savunmuş ve olayın stüdyoda köpeğiyle ilgili bir durum nedeniyle Canbay'ı görmeleri üzerine patlak verdiğini anlatmıştı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklular arasında Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi de basına yansıdı.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet, Türkiye gündemini uzun süre meşgul etmeye devam ederken, olaydan öncesine ait yeni görüntüler medyaya yansıdı.

Videoda, Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun bir futbol karşılaşmasından sonra stadyum sahasında sohbet ettiği anlar yer aldı.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Kundakçı ile Kalaycıoğlu'nun samimi anları dikkat çekti.