1 Ağustos 2025 cuma vakitleri: Bugün cuma namazı saat kaçta? İllere göre ezan saatleri...

Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün olan cuma, İslam alemi için büyük bir kıymet taşıyor.

Cuma namazında cemaatle buluşan Müminler, alnını secdeye götürüyor.

Cuma namazını kaçırmamak için ise yaşanılan ilin ezan vakitleri sabahtan itibaren sorgulanıyor.

Bu kapsamda, "1 Ağustos 2025 cuma saatleri" merak konusu oldu.

İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere bugünkü cuma namazı vakitleri!

1 Ağustos 2025 İstanbul cuma namazı vakti

1 Ağustos 2025 Ankara cuma namazı vakti

1 Ağustos 2025 İzmir cuma namazı vakti

Diyanet ezan vakitleri ekranı