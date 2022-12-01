Petrol
86.74
-0.26%
Euro
19.4792
0.42%
Dolar
18.6396
0.04%
Altın
1.067
0.70%
Borsa
5078
2.01%
Bitcoin
323.845
1.42%
BTXN Coin
5.59
0.90%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    1 Aralık günü nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Gün içinde nerede ve kaç şiddetinde depremler olduğu araştırılıyor. Bugün Düzce ve Elazığ bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 1 Aralık günü nerede deprem oldu?
    • 01.12.2022 - 09:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    1 Aralık günü nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Ülke genelinde farklı illerde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sorguluyor. Gün içerisinde birçok bölgelerde çeşitli sallantılar hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorgulamaya başladı. Peki 1 Aralık'ta nerede deprem oldu?

    1 Aralık 2022 nerede deprem oldu?

    Gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Gün içerisinde belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Düzce ve Elazığ bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

    Düzce 2.6 ile, Elazığ 2.2 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 1 Aralık 2022 deprem verileri:

    1 Aralık günü nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #1

    1 Aralık 2022 AFAD deprem verileri:

    1 Aralık günü nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #2


    Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 büyüdü
    Gündem

    Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 büyüdü

    Beylikdüzü’nde, erkek kuaförüne kurşun yağdırdılar
    3. Sayfa

    Beylikdüzü’nde, erkek kuaförüne kurşun yağdırdılar

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Görüş Bildir