1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşıma hizmetleri ücretsiz

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceğini hatırlattı.

Resmi Gazete'de 26 Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla ücretsiz ulaşım imkanı sağlandığına işaret eden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak.

1 MAYIS'TA ÜCRETSİZ ULAŞIM NOKTALARI

İSTANBUL:

-Marmaray

-Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı

-Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu

ANKARA:

-Başkentray

İZMİR:

-İZBAN