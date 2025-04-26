1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak.

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferlerinden yararlananlar ücret ödemeyecek.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Konuya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.