10. Yargı Paketi için mesai yarın başlıyor

AA

TBMM'de yoğun çalışma dönemi sürüyor...

10. Yargı Paketi içerisinde yer alan infaz düzenlemesi, AK Partili milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Düzenlemeye ilişkin görüşmeler, cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Teklifte, 30 madde yer alırken, 19 bin 800 mahkuma tahliye yolunun açılması bekleniyor.

PAKETE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teklifin, "Türkiye Yüzyılı Adaletin Yüzyılı" vizyonunun hukuki zeminini güçlendirmek amacıyla hazırlandığını ifade eden Yüksel, teklifte hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, suçla daha etkin mücadele edilebilmesi, infaz adaletinin sağlanmasına yönelik düzenlemelerin bulunduğunu bildirdi.

YENİ HÜKÜMLER GETİRİLİYOR

Yüksel, teklifin, toplumsal huzurun desteklenmesine, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemelere yönelik de hükümler içerdiğini dile getirdi.

Kanunun üstünlüğünü hukukun üstünlüğüne çeviren, hukuk devletine ayırıcı vasfını verenin hak ve adalet anlayışı olduğuna dikkati çeken Yüksel, yürüttükleri yasama çalışmalarının adaleti öncelediğini, insan haklarını ve yargıya güveni esas aldığını belirtti.

Yüksel, 2002'den bugüne çok sayıda önemli düzenlemenin hayata geçirildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Yargı Reformu Strateji Belgeleri" ile reform sürecinin ortaya konulduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve "2025-2029" yıllarını kapsayan "4. Yargı Reformu Strateji Belgesi"nin reform sürecini derinleştirdiğini vurguladı.

CEZASIZLIK ALGISININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

10 kanunda değişiklik ve düzenleme içeren teklifin 30 maddeden oluştuğunu, Denetimli Serbestlik Sistemi'ne ölçülülük ve etkinlik getirileceğini anlatan Yüksel, teklifle, hükümlülerin aldıkları cezayla orantılı olarak belirli bir süreyi ceza infaz kurumunda geçirmelerinin sağlanacağını, cezanın etkinliğinin ve caydırıcılığının daha da artırılmasının amaçlandığını belirtti.

Yüksel, şunları söyledi:

Teklifle, denetimli serbestlikten yararlanmak için cezanın beş günden az olamayacak şekilde en az 10'da 1'inin infaz kurumunda geçirilmesi zorunlu hale getirilmektedir. Bu düzenlemeyle cezasızlık algısının önüne geçilmesi amaçlanmakta, cezanın caydırıcı ve ıslah edici niteliği güçlendirilmekte, cezanın infazı sürecinde adalet duygusu pekiştirilmektedir. Teklifle, ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülere de koşullu salıverilme imkanı tanınarak infazda adalet ve ölçülülük ilkesi gözetilmiştir. Bu düzenleme ile cezanın tamamını cezaevinde geçirme zorunluluğu yerine hükümlüye süreli hapis cezasının dörtte üçünü iyi halli olarak infaz etmesi durumunda koşullu salıverilme kapısı aralanmaktadır. Böylece hükümlünün kurallara uyumu ve ıslah çabası ödüllendirilmekte, hükümlüye rehabilitasyon şansı verilerek yeniden suç işlenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

"80 YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLERİN 6 YIL HAPİS CEZASININ KONUTTA İNFAZINA KARAR VERİLECEK"

Teklifin, "suçluların cezalandırılması ve ardından topluma kazandırılması yöntemlerini" araştıran suç bilimi dalı "penoloji"nin gelişmelerine ve insan onuruna saygılı infaz anlayışına uygun yaklaşımı yansıttığını dile getiren Yüksel, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar lehine olacak şekilde uygulanacak özel infaz usullerinin kapsamının genişletileceğini belirtti.

Yüksel, "Geceleyin ve hafta sonu infaz usulünün kapsamı kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 aydan 3 yıla, taksirle öldürme suçu hariç taksirle işlenen suçlarda 3 yıldan 5 yıla çıkarılmaktadır. Konutta infaz usulünün kapsamı da kadın, çocuk veya 65 yaş ve üzeri kişiler bakımından 1 yıldan 3 yıla, 70 yaşını bitirmiş ve üzerindeki kişiler bakımından 2 yıldan 4 yıla, 75 yaşını bitirmiş ve üzerindeki kişiler bakımından 4 yıldan 5 yıla çıkarılmaktadır. Ayrıca, 80 yaş ve üzeri kişilerin 6 yıl hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkan tanınmaktadır." diye konuştu.

Hastalık ve engellilik nedeniyle 5 yıl yerine 10 yıl, doğum nedeniyle 3 yıl yerine 5 yıl hapis cezasının konutta infazına karar verileceğini aktaran Yüksel, teklifte çocuk hükümlüler bakımından ceza infaz süreçlerinde eğitici ve onarıcı adalet anlayışının esas alındığına, infaz rejiminin çocuk eğitim evlerini ve çocuk kapalı ceza infaz kurumlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlendiğine işaret etti.

Yüksel, iyi halli çocukların eğitim evlerine gönderileceğini, çocukların ıslahına yönelik tedbirler alınacağını kaydetti.

"CEZALAR ARTIRILACAK"

Şiddetle etkili ceza yaptırım sistemiyle mücadele edileceğini dile getiren Yüksel, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama ve tehdit suçlarının cezalarının yükseltileceğini bildirdi.

Meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezasının da artırılacağını, kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen silahların suç kapsamına dahil edileceğini belirten Yüksel, bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek cezada artırıma gidileceğini ifade etti.

Yüksel, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma suçunun cezasının da yükseltileceğini aktararak, "Trafikte yol kesme ayrı bir suç olarak tanımlanmakta ve bu fiiller bakımından ağır yaptırımlar öngörülmektedir." bilgisini paylaştı.

Teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda da bazı düzenlemelere gidileceğini dile getiren Yüksel, istinaf ve temyiz kanun yolu başvurusunda esas alınacak parasal sınırların, davanın açıldığı tarihteki değere göre belirleneceğini, noterlere uygulanacak disiplin cezalarının hukuki belirlilik ilkesine uygun şekilde açık biçimde düzenleneceğini anlattı.

Yüksel, içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesine ilişkin düzenlemelerin ifade özgürlüğü ve kişilik hakkı dengesi gözetilerek yeniden şekillendirileceğini ifade etti.

Yüksel, teklifteki maddelerin komisyon üyesi milletvekilleriyle ele alınacağını, komisyon sürecinin ardından teklifin Genel Kuru'la sunulacağını sözlerine ekledi.