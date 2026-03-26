İsrail: İran donanma komutanı öldürüldü

Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor...

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı 27. gününde.

SİYASİ İSİMLERE SALDIRI

Saldırıların ilk gününde İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve birçok siyasi isim hayatını kaybetti.

Karşılıklı saldırılar ve tehditler devam ederken kısa bir süre önce İran Yüksek Ulusal Güvenlik Sekreteri Ali Laricani saldırıya uğradı.

LARİCANİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hamaney'den sonra İran'ın en önemli isimlerinden biri olan, hakkında 'gölge lider' ifadeleri kullanılan İran Yüksek Ulusal Güvenlik Sekreteri Ali Laricani, İsrail suikastıyla hayatını kaybetti.

Oğlu, üst düzey bürokratlar ve korumaları ile birlikte kızının evinde hedef alınan Laricani'nin ölümünü, ilk olarak İsrail duyurdu.

GERİLİM DEVAM EDİYOR

Ölüm haberi, saatler sonra İran tarafından da doğrulandı. Ali Hamaney'den sonra en etkili İranlı isim olarak dikkat çeken Laricani için intikam saldırıları başlatan İran'da, bu büyük kayıp moralleri bozdu.

Savaşın ardından haftalar geçti ancak hala Orta Doğu'da gerilim ve çatışmalar bitmedi.

Bu kapsamda, İsrail bir son dakika açıklaması yaptı.

ALİ RIZA TENGSİRİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail, İran Donanma Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin öldürüldüğünü iddia etti.