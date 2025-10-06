102. yıl dönümü! 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu için kutlama mesajları 2025...

İstanbul, tarih boyunca pek çok medeniyete başkentlik yapmış, hala da dünyanın göz bebeği olan bir şehir.

Ancak 1. Dünya Savaşı’nın ardından imzalanan Mondros Mütarekesi ile 13 Kasım 1918’de İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi.

Yaklaşık 5 yıl süren bu işgal, milletimizin bağımsızlık mücadelesiyle son buldu.

Türk ordusunun zaferi ve imzalanan Mudanya Mütarekesi sonrası, işgal kuvvetleri 6 Ekim 1923’te İstanbul’u tamamen terk etti.

O gün, Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birlikleri büyük coşku ve sevinçle İstanbul’a girdi. Böylece İstanbul, 6 Ekim 1923’te resmen özgürlüğüne kavuşmuş ve Cumhuriyet’in kalbi olarak yeniden milletine armağan edildi.

Bugün bu tarih, İstanbul’un kurtuluş günü olarak gurur ve minnetle anılmaktadır.

102. yıl dönümünde "İstanbul'un kurtuluşu" için mesaj paylaşmak isteyenler, anlamlı kutlama sözlerini araştırıyor.

İşte, 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları...

İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI 2025

“Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 6 Ekim’de, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun gururunu yaşıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.”

“Cumhuriyetimizin kalbi İstanbul’un 6 Ekim 1923’te kazandığı özgürlük, milletimizin birlik ve beraberliğinin en büyük kanıtıdır. Kutlu olsun.”

“Aziz şehitlerimizin kanıyla yazılan bu destan, İstanbul’un kurtuluşu ile taçlandı. 6 Ekim gurur günümüz kutlu olsun.”

“6 Ekim 1923, yalnızca İstanbul’un değil, Türk milletinin hürriyet mücadelesinin simgesidir. İstanbul’un kurtuluşu kutlu olsun.”

“Emanetiniz emin ellerde! 6 Ekim İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde, kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz.”

“İstanbul’un işgalden kurtuluşu, bağımsızlık yolunda milletimizin azmini bir kez daha göstermiştir. 6 Ekim gurur günümüz kutlu olsun.”

“6 Ekim, milletimizin iradesiyle kazanılmış en büyük zaferlerden biridir. İstanbul’un kurtuluşunun yıl dönümü kutlu olsun.”

“Bugün, tarihimizin en onurlu sayfalarından birini yeniden hatırlıyoruz. İstanbul’un kurtuluş yıldönümü kutlu olsun.”

“Aziz şehitlerimizin fedakârlıklarıyla kazanılan İstanbul’un kurtuluşu, sonsuza dek gururla hatırlanacaktır.”

“Milletimizin bağımsızlık iradesiyle yazılan bu destan, 6 Ekim 1923’te İstanbul’un özgürlüğüyle taçlanmıştır.”

“İstanbul’un kurtuluş yıldönümünde, Cumhuriyetimizin değerlerini koruma ve yaşatma azmimizi bir kez daha yineliyoruz.”

“Tarih boyunca başkentlik yapan İstanbul, 6 Ekim’de yeniden milletine kavuşmuş, özgürlüğün sembolü olmuştur.”