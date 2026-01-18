Şarkıcı Yusuf Güney: Özelime cin kavmi yolladılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yusuf Güney, Adli Tıp Kurumu’nda verdiği kan ve saç örnekleri pozitif çıktı.

Sanatçı test sonuçları belli olmadan evvel yaptığı paylaşımlarda, insan karalamanın ne kadar kolay bir şey olduğundan dem vurarak, adının soruşturma kapsamına birinin söylemesi üzerine girdiğini iddia etmişti.

Şarkıcı, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı ilk değerlendirmede, “Utanılacak bir şey yapmadım” diyerek kendisini savunmuştu.

Güney, açıklamasında toplumun büyük bir kısmının bağımlılıkla karşı karşıya olduğunu ileri sürerek, “Yaşadıklarımı bir gün siz de deneyimlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız” ifadelerini kullanmıştı.

"ASTRAL SEYAHATLE BAŞLADI, SONRA VARLIKLAR GELDİ"

Daha önce astral seyahat yaptığını ve Andromeda Galaksisi’nde 100 yaşında bir sevgilisi olduğunu iddia eden Yusuf Güney, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında çok daha çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yaşadıklarının Ağrı’da verdiği bir konser sonrası başladığını öne süren Güney, şu ifadeleri kullandı:

35 yaşındaydım. Ağrı konserinden sonra yaptığım astral seyahatle beden dışına ve zaman dışına geçiş yaşadım. Önce görünen varlıklarla uğraştım. Bunları anlatmamı istemeyen karşıtlar vardı. Sonra baktılar ki durmuyorum, bu kez haneme, özelime cin kavmi yolladılar. Kafayı yemem, delirmem için…

Evdeyken bu varlıkları fiziki olarak gördüğünü iddia eden Güney, başlangıçta büyük korku yaşadığını ancak zamanla duruma alıştığını söyledi.

"KEDİYİ BİLE DELİRTTİLER"

Yaşadıklarının ruhsal ve mesleki hayatını derinden etkilediğini savunan Güney, müzik yapamamasının nedenini de bu olaylara bağladı. Şarkıcı, “Bunları yaşayan bir insan şarkı yapabilir mi?” diyerek yaşadığı süreci anlattı.

Evde yaşanan olayların evcil hayvanını dahi etkilediğini öne süren Güney, “Kediyi bile delirttiler, evin içinde çıldırıyordu” sözleriyle iddialarını sürdürdü.

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim 2025 tarihinden bu yana yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda müzisyen, oyuncu, menajer ve sosyal medya fenomeni gözaltına alındı. Şüphelilerden kan ve saç örnekleri alınırken, soruşturma çerçevesinde tutuklamalar ve adli kontrol kararları da verildi.

18 Aralık 2025’te İstanbul’un birçok ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda İrem Sak, Danla Bilic, Aleyna Tilki ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından serbest bırakılmışlardı.

Soruşturma kapsamında Yusuf Güney ve Melisa Döngel de ifade verdikten sonra serbest kalan isimler arasında yer aldı. Şeyma Subaşı ise hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası ABD dönüşünde gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu’nun mal varlıklarına da el konuldu.

Aynı dosya kapsamında 17 kişi tutuklanırken, bazı şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi gibi adli kontrol tedbirleri uygulandı.