Yunan muhalif lider: Türkiye, Yunanistan'ı parsel parsel işgal ediyor

- Yunan Çözümü Partisi lideri Kiriakos Velopoulos, Türk vatandaşlarının Dedeağaç'ta çok sayıda gayrimenkul satın aldığını ve bunun ekonomik bir işgal olduğunu iddia etti.
- Velopoulos, bu alımların denetimsiz yapıldığını ve karşılıklılık ilkesinin çiğnendiğini öne sürdü.
- Hükümeti ve Yeni Demokrasi Partisi'ni bu durum üzerinden ülkeyi ucuza satmakla suçladı.
Yunanistan'da Türk vatandaşlarının Trakya ve Ege adaları gibi stratejik bölgelerde gayrimenkul satın alması tartışmaları büyüyor.
Yunan Çözümü Partisi lideri Kiriakos Velopoulos, katıldığı bir televizyon programında girdiği tartışmada Türklerin Dedeağaç merkezinde yoğun mülk alımı gerçekleştirdiğini öne sürdü.
Canlı yayında elindeki verileri paylaşan Velopoulos, Dedeağaç'ın tam merkezinde 4.9 milyon euro değerinde 25 adet gayrimenkulün şirketlere, otellere ve şahıslara satıldığını belirtti.
Bu satışların Türklere yapıldığını ve hiçbir denetim mekanizmasının işlemediğini savunan Velopoulos, karşılıklılık ilkesinin ihlal edildiğini ima etti.
Velopoulos, "Siz gidip Küçük Asya (Anadolu) sahillerinden bir mülk almak isteseniz bunu kolayca alamazsınız" diyerek Türkiye'deki mülk edinme yasalarıyla kıyaslama yaptı.
İSİM İSİM SAYARAK BELGELERİ MECLİSE SUNACAĞINI AÇIKLADI
Program sunucusunun araya girerek bu alımların Avrupa şirketleri üzerinden yapılmış olabileceğini belirtmesi üzerine Velopoulos, elinde somut kanıtlar olduğunu vurguladı.
İddialarını desteklemek için şirket isimleri ve mülk sayılarını tek tek sıralayan Velopoulos, şu ifadeleri kullandı:
Son iki yılda Dedeağaç'ın merkezinde toplam 25 mülk satıldı. Biz burada havadan konuşmuyoruz, size verilerle geliyorum. Perşembe günü parlamentoda bu sözleşmeleri ve belgeleri tek tek sunacağım.
"BU ASKERİ DEĞİL, EKONOMİK İŞGALDİR"
Yunanistan hükümetini ve Yeni Demokrasi Partisi'ni ülkeyi 'kelepir fiyata' satmakla suçlayan Velopoulos, Altın Vize uygulamasının ülkenin aleyhine kullanıldığını savundu.
Hükümetin para karşılığında ülkeyi sattığını iddia eden Velopoulos, sözlerini şöyle sürdürdü:
Yeni Demokrasi'nin beyefendileri ülkemizi yok pahasına satıyor. İsteyen herkes Altın Vize ile gelip Yunanistan'ı satın alıyor. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu askeri değil, ekonomik işgaldir. Türkiye'nin yaptığı tam olarak budur. Biz bunu keseceğiz. Yunanistan'ı bir tabak mercimek karşılığında satamazsınız. Neler olduğunu biliyoruz ve tüm bunları tersine çevireceğiz.