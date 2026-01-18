Türkiye'nin Gazze Yürütme Kurulu'nda yer alması İsrail'in dengesini bozdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de yönetişim ve hizmetler alanındaki faaliyetleri desteklemek üzere kurulan Gazze Yürütme Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem Al-Hashimy, deneyimli Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır istihbarat şefi Hassan Rashad, Marc Rowan, Nickolay Mladenov, Yakir Gabay ve Sigrid Kaag, kuruldaki diğer isimler oldu.

TÜRKİYE VE KATAR'IN VARLIĞI İSRAİL'İ RAHATSIZ ETTİ

Kurulda Türkiye ve Katar'ın üst düzey rollerle yer alması İsrail'de alarm zillerinin çalmasına sebebiyet verdi.

İsrail basını, Ankara'nın masadaki varlığının Tel Aviv'in Gazze üzerindeki hesaplarını bozduğunu yazdı.

Times of Israel, ABD'nin açıkladığı yapıda Türkiye ve Katar'ın 'İsrail'i en sert eleştiren ülkeler' olarak öne çıktığını vurguladı.

Haberde bu iki aktörün sürece dahil edilmesinin Tel Aviv yönetiminde ciddi huzursuzluk yarattığı belirtildi.

"TÜRKİYE YENİ DENKLEMDE VAZGEÇİLMEZ AKTÖR"

Times of Israel, Türkiye ve Katar'ın Hamas üzerindeki etkisinin ABD tarafından 'faydalı' görüldüğünü yazarken bu durumun Tel Aviv'in tezlerini zayıflattığını kabul etti.

İsrailli yorumcular, "Gazze'de artık İsrail'in tek başına belirlediği bir masa yok" değerlendirmesinde bulundu.

Haberde Türkiye'nin hem bölgesel ağırlığı hem de sahadaki temas kapasitesi nedeniyle yeni denklemde vazgeçilmez aktör olarak konumlandığına dikkat çekildi.